Momento MT |Do R7

Alunos da rede municipal retornam às aulas em Sorriso com energia renovada para o segundo semestre Após recesso de duas semanas, estudantes voltaram nesta terça-feira (22) cheios de histórias para contar Após o período de recesso...

Após recesso de duas semanas, estudantes voltaram nesta terça-feira (22) cheios de histórias para contar

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do retorno às aulas!

Leia Mais em Momento MT: