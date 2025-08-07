Alunos da Sesi Escola de Várzea Grande participam do programa Por Dentro do Parlamento A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), 30 alunos do ensino médio da Sesi Escola Várzea...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), 30 alunos do ensino médio da Sesi Escola Várzea Grande, por meio do programa “Por Dentro do Parlamento”. A visita marcou a retomada das atividades do projeto após o recesso parlamentar e tem como objetivo aproximar os jovens do funcionamento da Casa de Leis, promovendo o conhecimento sobre o Poder Legislativo estadual.

