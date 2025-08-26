Alunos da UFMT visitam Palácio Alencastro e exploram marco da arquitetura
O secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Afonso Botura Portocarrero, recepcionou nesta segunda-feira (25) um grupo de alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para uma visita técnica ao Palácio Alencastro, sede do Poder Executivo municipal. A atividade teve como objetivo aproximar os estudantes da história da arquitetura cuiabana e destacar a relevância de um dos prédios mais emblemáticos da capital.
