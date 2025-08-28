Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Alunos de Cuiabá criam desenhos alertando riscos do bullying

Trinta crianças matriculadas no 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Agostinho Simplício, localizada no bairro Poção...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Trinta crianças matriculadas no 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Agostinho Simplício, localizada no bairro Poção, em Cuiabá, todas com 9 anos de idade, criaram desenhos durante as aulas de Educação Artística, expondo suas contrariedades às práticas de bullying e cyberbullying.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.