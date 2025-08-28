Alunos de Cuiabá criam desenhos alertando riscos do bullying Trinta crianças matriculadas no 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Agostinho Simplício, localizada no bairro Poção...

Trinta crianças matriculadas no 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Agostinho Simplício, localizada no bairro Poção, em Cuiabá, todas com 9 anos de idade, criaram desenhos durante as aulas de Educação Artística, expondo suas contrariedades às práticas de bullying e cyberbullying.

