Alunos de Cuiabá são protagonistas de peça de teatro para educação no trânsito

A 20ª edição do Festival Temático de Trânsito foi iniciada na tarde desta segunda-feira (1º), no auditório da Escola Estadual Liceu Cuiabano. As apresentações ocorrerão até sexta-feira (5). Confira a programação: https://cuiaba.mt.gov.br/storage/webdisco/2025/09/01/outros/2025-09-01-17-50-sei-67167602-relacao-cronograma-etapa-cuiaba-3-1-68b61512f3e2b.pdf No evento, crianças participam de peças de teatro cujo conteúdo é educativo, destinado à conscientização no trânsito, abordando, por meio da arte, o cumprimento das leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a responsabilidade mútua de motoristas, pedestres e ciclistas para que o trânsito flua sem ocorrências graves.

