Alunos de escolas estaduais participam de projeto sobre cidadania e segurança viária em Mato Grosso Estudantes do 2º ano do Ensino Médio de 12 escolas públicas estaduais localizadas ao longo da BR-163 vão participar do Projeto Piloto...

Estudantes do 2º ano do Ensino Médio de 12 escolas públicas estaduais localizadas ao longo da BR-163 vão participar do Projeto Piloto Condutores do Amanhã, entre setembro e novembro de 2025. A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), a Nova Rota do Oeste e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!

Leia Mais em Momento MT: