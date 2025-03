Alunos do Cmei Antonio Vanier participam do projeto “Financinhas” do Instituto Sicoob Alunos do 5º agrupamento da educação infantil do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Antonio Vanier visitaram nesta quinta... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h27 ) twitter

Alunos do 5º agrupamento da educação infantil do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Antonio Vanier visitaram nesta quinta-feira (20) a agência Sicoob Unicidades, da avenida Lions Internacional de Rondonópolis. Os estudantes estão participando do projeto “Financinhas” do Instituto Sicoob e nesta fase puderam conhecer o funcionamento de uma instituição financeira.

