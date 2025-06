Alunos do MBA em Gestão de Cidades começam a definir temas de TCCs Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT O 6° módulo foi conduzido pela facilitadora Walesca Miguel Batista. Clique aqui para ampliar. O 6... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h57 ) twitter

O 6° módulo do curso de MBA em Gestão de Cidades, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), abordou a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nesta sexta-feira (27). A aula foi conduzida pela facilitadora Walesca Miguel Batista, que apresentou uma série de possibilidades metodológicas e temáticas. “O aluno precisa dizer: ‘Esse é o problema e essa é a resposta’. Isso pode ser feito com base em uma metodologia sistemática de revisão bibliográfica e com a análise de dados e de documentos oficiais, para que eles possam dar uma resposta à sociedade. Todos os TCCs também têm que considerar as relações sociais”, explicou. Para saber mais sobre os temas abordados e a importância do TCC, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Servidores da Educação participam de seminário em Sobral (CE)

