Alunos vivenciam educação ambiental na APA Berneck

“Trilha com a Emília” leva alunos para aprender sobre o cerrado com humor e consciência ecológica A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande, por meio da Gerência de Educação Ambiental, realiza nesta quarta-feira, 18 de junho, às 8h, mais uma edição da atividade educativa “Trilha com a Emília”, na Área de Preservação Ambiental (APA) Bernardo Berneck.

