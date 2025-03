Alvo da Operação Olho Grande é preso pela Polícia Civil no Pará

Mais um alvo da Operação Olho Grande, deflagrada com base em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Confresa, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (24.3), após ser localizado em uma cidade no Estado do Pará. A prisão de W.P.C., que estava foragido da Justiça, ocorreu em ação integrada do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica e Derf de Confresa com as equipes da Polícia Militar, da Delegacia de Conceição do Araguaia (PA) e Núcleo de Inteligência Policial do Pará.

