Amauri reassume Educação e Assistência Social tem alteração

O advogado Amauri Monge reassume nesta segunda-feira (28) a função de secretário municipal de Educação da Prefeitura de Cuiabá. A nomeação foi publicada na edição da Gazeta Municipal publicada no dia 24 deste mês. Amauri Monge Fernandes é graduado em Direito, com especialização em Direito Administrativo e mestre em Administração e Políticas Públicas.e Atualmente, é doutorando em Gestão Pública pela Universidade de Lisboa. Com a experiência de já ter atuado na educação pública de São Paulo e Mato Grosso, Amauri Monge afirma que a prioridade é elevar a qualidade da educação pública de Cuiabá. “Vamos trabalhar para colocar a cidade entre as primeiras em educação no país, implementando políticas públicas que levem a educação de Cuiabá a um novo patamar”, disse. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Condutor é flagrado e multado em R$ 25 mil por descarte irregular de pneus em Cuiabá

