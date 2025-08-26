Amaury Lorenzo posa só de toalha em clique ousado no espelho: ‘Perfeição’ Amaury Lorenzo surpreendeu os seguidores ao surgir apenas de toalha em um clique ousado publicado nas redes sociais. O ator, que costuma...

Amaury Lorenzo surpreendeu os seguidores ao surgir apenas de toalha em um clique ousado publicado nas redes sociais. O ator, que costuma dividir momentos de sua rotina com o público, recebeu uma verdadeira enxurrada de elogios pela boa forma.

