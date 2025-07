Momento MT |Do R7

Amiga de Preta Gil recorda cantora uma semana após sua morte: ‘Saudade’ Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, usou as redes neste domingo (27), para desabafar: “Uma semana sem você! Quanta saudade!” Preta morreu...

Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, usou as redes neste domingo (27), para desabafar: “Uma semana sem você! Quanta saudade!” Preta morreu aos 50 anos, no último domingo (20), por complicações de um câncer no intestino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

Leia Mais em Momento MT: