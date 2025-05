Amin comemora regra que cria alfândega em aeroportos regionais

Momento MT |Do R7

O senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou, nesta terça-feira (13), a publicação de uma norma da Receita Federal, que autoriza a criação de áreas de alfândega em aeroportos regionais. A medida permite que terminais como o de Joinville (SC) passem a operar diretamente com exportações e importações. A mudança, segundo o senador, valoriza as vocações econômicas locais e reduz a concentração do comércio exterior em poucos terminais.

Saiba mais sobre essa importante conquista e suas implicações no comércio exterior consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: