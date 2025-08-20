Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ampliado prazo para envio de projetos na Semana Nacional da EPT

O Ministério da Educação (MEC) ampliou até segunda-feira, 25 de agosto, o prazo para submissão de projetos por instituições que pretendem...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Ministério da Educação (MEC) ampliou até segunda-feira, 25 de agosto, o prazo para submissão de projetos por instituições que pretendem apresentar seus projetos na Mostra Tecnológica para a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.