Ampliado prazo para envio de projetos na Semana Nacional da EPT O Ministério da Educação (MEC) ampliou até segunda-feira, 25 de agosto, o prazo para submissão de projetos por instituições que pretendem...

O Ministério da Educação (MEC) ampliou até segunda-feira, 25 de agosto, o prazo para submissão de projetos por instituições que pretendem apresentar seus projetos na Mostra Tecnológica para a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT).

Leia Mais em Momento MT: