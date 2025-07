Ana Hickmann mostra carinho de Alezinho com Edu Guedes após cirurgia: ‘Muito fofo’ A apresentadora Ana Hickmann, publicou em suas redes sociais, um vídeo mostrando o carinho do filho Alezinho, de 11 anos, pelo padrasto...

A apresentadora Ana Hickmann, publicou em suas redes sociais, um vídeo mostrando o carinho do filho Alezinho, de 11 anos, pelo padrasto Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor no pâncreas. No vídeo, a apresentadora registra o reencontro dos dois e destaca a preocupação e o afeto do menino pelo apresentador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa emocionante história!

Leia Mais em Momento MT: