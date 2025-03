Momento MT |Do R7

Ana Paula Siebert curte praia paradisíaca em Trancoso, na Bahia: ‘Que paz! look’ Ana Paula Siebert, de 37 anos, está curtindo dias Trancoso, na Bahia, e usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns...

Ana Paula Siebert, de 37 anos, está curtindo dias Trancoso, na Bahia, e usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros arrasadores de biquíni. Usando um modelito na cor branca, ela esbanjou toda sua boa forma em um corpo escultural, além da paisagem paradisíaca do local, que arrancou suspiros dos seguidores.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: