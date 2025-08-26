Logo R7.com
Ancelotti anuncia convocados para jogos contra Bolivia e Chile

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), a aguardada lista de jogadores convocados para os próximos compromissos...

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (25), a aguardada lista de jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O evento ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e marca a estreia de Ancelotti no comando da Canarinho em partidas oficiais.

