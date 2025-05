Ancelotti faz sua primeira convocação da Seleção Brasileira; veja lista A expectativa chegou ao fim. Carlo Ancelotti, o novo comandante da Seleção Brasileira, divulgou nesta segunda-feira sua primeira lista... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 18h36 ) twitter

A expectativa chegou ao fim. Carlo Ancelotti, o novo comandante da Seleção Brasileira, divulgou nesta segunda-feira sua primeira lista de convocados. Um total de 25 jogadores foram chamados para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo em junho. A grande ausência, ainda que esperada por muitos, é a de Neymar, craque do Santos, que se recuperou recentemente de uma lesão.

