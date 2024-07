André Amaral homenageia Biliu de Campina

O senador André Amaral (União-PB), em pronunciamento no Plenário na terça-feira (9), manifestou pesar pelo falecimento de Severino Xavier de Souza, mais conhecido como Biliu de Campina. O parlamentar ressaltou a trajetória de Biliu como músico, compositor e advogado e lembrou que sua presença era marcante no São João de Campina Grande e no forró paraibano.

