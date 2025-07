Angélica e Huck não vão a velório de Preta Gil e lamentam: ‘Te amo pra sempre’ Angélica e Luciano Huck prestaram homenagem a Preta Gil nas redes sociais após a morte da cantora, no domingo (20), em Nova York, por... Momento MT|Do R7 26/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 09h57 ) twitter

Luciano Huck homenageia Preta Gil — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Angélica e Luciano Huck prestaram homenagem a Preta Gil nas redes sociais após a morte da cantora, no domingo (20), em Nova York, por complicações de um câncer. A mensagem foi publicada nesta sexta-feira (25), dia do velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Amiga próxima e madrinha de casamento do casal, Preta foi lembrada com carinho por sua generosidade e luz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa emocionante homenagem.

