Angélica e Ingrid Guimarães são flagradas batendo papo durante treino: ‘Fofoqueira’ Angélica, de 51 anos, treinou na manhã desta quinta-feira com Ingrid Guimarães, de 52. As artistas combinaram os looks e se exercitaram... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Angélica e Ingrid Guimarães — Foto: Reprodução/Instagram

Angélica, de 51 anos, treinou na manhã desta quinta-feira com Ingrid Guimarães, de 52. As artistas combinaram os looks e se exercitaram com um conjuntinho fitness na cor preta composto por um top e uma calça legging. Elas completaram o visual com um tênis branco e fizeram o treino acompanhadas do personal trainer das famosas Chico Salgado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Mato Grosso enfrenta o caos, sem caminhões e com preços despencando

Mato Grosso realiza conferência sobre etanol de milho e discute desafios do setor

PF prende mulher por tráfico de drogas em Vila Velha/ES