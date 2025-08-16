Logo R7.com
Angélica e Luciano Huck prestigiam festa de 30 anos de Bruna Marquezine: ‘Celebrar’

Angélica esteve na festa de 30 anos de Bruna Marquezine ao lado do marido, Luciano Huck, nesta sexta-feira (15), no Rio, e caprichou...

Momento MT|Do R7

Angélica esteve na festa de 30 anos de Bruna Marquezine ao lado do marido, Luciano Huck, nesta sexta-feira (15), no Rio, e caprichou no look que chamou atenão. A apresentadora escolheu um vestido preto da Pucci, avaliado em R$ 17 mil, enquanto o apresentador usou jaqueta de couro e jeans. O casal chegou à Ilha Fiscal, acenou para fotógrafos, mas não falou com a imprensa.

