Angélica homenageia nora com declaração e série de cliques: 'Dia da nossa Mano'

Angélica homenageia namorada do filho pelo aniversário — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Angélica, de 51 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma linda homenagem para a nora, Manoela Esteves, que vive um relacionamento com Joaquim, filho mais velho do casamento com Luciano Huck. Nos stories do Instagram, a apresentadora resgatou uma série de cliques para celebrar o aniversário de 21 anos da namorada do primogênito.

