Angra 3: A usina nuclear em hibernação forçada Na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, um imenso canteiro de obras se destaca entre o azul do mar e o verde da Mata Atlântica...

Momento MT|Do R7 29/06/2024 - 09h33 (Atualizado em 29/06/2024 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share