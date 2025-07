Momento MT |Do R7

Anitta visita set e surpreende elenco de ‘Nosso Lar 3’: ‘Fã declarada da história’ A cantora Anitta surpreendeu o elenco do filme Nosso Lar 3 – Vida Eterna no último domingo (27), ao visitar o set de filmagens. A cantora...

A cantora Anitta surpreendeu o elenco do filme Nosso Lar 3 – Vida Eterna no último domingo (27), ao visitar o set de filmagens. A cantora, fã assumida da obra, foi recebida com entusiasmo pelos atores.

Leia Mais em Momento MT: