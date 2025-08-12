Antes do assunto ganhar as redes, Kalynka Meirelles já havia legislado contra erotização infantil
Antes do assunto ganhar as redes, Kalynka Meirelles já havia legislado contra erotização infantil A recente polêmica envolvendo a...
Antes do assunto ganhar as redes, Kalynka Meirelles já havia legislado contra erotização infantil Saiba mais sobre como Rondonópolis se destaca na proteção das crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Antes do assunto ganhar as redes, Kalynka Meirelles já havia legislado contra erotização infantil
Saiba mais sobre como Rondonópolis se destaca na proteção das crianças e adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: