Antiga gestão deixa R$ 30 milhões de dívidas e empresa tem 31 ônibus apreendidos

Momento MT |Do R7

O prefeito Abilio Brunini revelou nesta terça-feira (18) que o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deixou uma dívida de R$ 30 milhões com as empresas de ônibus de Cuiabá. Essa quantia é referente aos serviços de gratuidade dos quais cabe ao município a responsabilidade de ressarcimento. São exemplos: o passe livre, que dá gratuidade aos estudantes das escolas públicas e privadas, idosos, pacientes com tratamento de saúde e outros previstos em lei.

Saiba mais sobre essa situação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: