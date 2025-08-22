Aos 40 anos, Erika Januza aproveita dias de descanso na Bahia e reflete: ‘Estou bem’ Erika Januza, de 40 anos, aproveitou dois dias de folga para relaxar em um resort de luxo na Bahia. Durante a estadia, a atriz e apresentadora...

Erika Januza, de 40 anos, aproveitou dois dias de folga para relaxar em um resort de luxo na Bahia. Durante a estadia, a atriz e apresentadora do Saia Justa falou sobre autoestima e amor próprio: “Estou me sentindo mais bonita. Olho para mim hoje e penso: ‘estou bem, né?’”.

