Aos 40 anos, Erika Januza aproveita dias de descanso na Bahia e reflete: ‘Estou bem’
Erika Januza, de 40 anos, aproveitou dois dias de folga para relaxar em um resort de luxo na Bahia. Durante a estadia, a atriz e apresentadora do Saia Justa falou sobre autoestima e amor próprio: "Estou me sentindo mais bonita. Olho para mim hoje e penso: 'estou bem, né?'".
Erika Januza, de 40 anos, aproveitou dois dias de folga para relaxar em um resort de luxo na Bahia. Durante a estadia, a atriz e apresentadora do Saia Justa falou sobre autoestima e amor próprio: “Estou me sentindo mais bonita. Olho para mim hoje e penso: ‘estou bem, né?’”.
