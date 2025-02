ApexBrasil lança programa de atração de investimentos para fertilizantes O setor de fertilizantes no Brasil ganhou novo impulso com o lançamento de um programa estratégico voltado para a atração de investimentos... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h27 ) twitter

O setor de fertilizantes no Brasil ganhou novo impulso com o lançamento de um programa estratégico voltado para a atração de investimentos internacionais e o fortalecimento da produção nacional. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lançou o Programa de Atração de Investimentos do Setor de Fertilizantes – Invest in Brazil Fertilizers, durante o Fertilizer Latino Americano 2025, realizado de 26 a 29 de janeiro no Rio de Janeiro. A iniciativa visa fortalecer a produção nacional e reduzir a dependência do país em relação aos insumos importados, criando um ambiente favorável para novos investimentos no setor. Saiba mais sobre como esse programa pode transformar o setor de fertilizantes no Brasil consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Agora somos 27: o aumento da quantidade de vereadores na Câmara Municipal de Cuiabá

