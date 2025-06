Aplicativo ajuda produtores a planejar plantio com base em risco climático A Embrapa desenvolveu, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), um aplicativo de celular que ajuda os produtores... Momento MT|Do R7 01/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 01/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Embrapa desenvolveu, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), um aplicativo de celular que ajuda os produtores rurais na hora do plantio. Intitulado “Plantio Certo”, o aplicativo utiliza dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) do Mapa para planejar o plantio com base em risco climático. A plataforma, gratuita, está disponível para dispositivos Android e iOS e reúne informações técnicas para 43 culturas agrícolas em mais de 5 mil municípios brasileiros. Para saber mais sobre como esse aplicativo pode transformar a sua produção agrícola, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Alta nos insumos impulsiona agroindústria no 1º trimestre

Red Bull Bragantino acaba com invencibilidade do Vasco em São Januário

Cuiabá vence Athletic-MG e garantindo vaga no G-4 da Série B