Aplicativo que facilita diagnóstico do câncer de boca alcança 400 atendimentos em MT O aplicativo TeleEstomato, uma tecnologia que auxilia no diagnóstico do câncer de boca, alcançou a marca de 400 atendimentos em Mato...

O aplicativo TeleEstomato, uma tecnologia que auxilia no diagnóstico do câncer de boca, alcançou a marca de 400 atendimentos em Mato Grosso. Em funcionamento no Estado há mais de um ano, a plataforma possui 340 profissionais cadastrados e já auxiliou no atendimento em 78 municípios.

Saiba mais sobre como essa inovação está transformando o diagnóstico e tratamento do câncer de boca consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: