​Apoio da Prefeitura garante portões abertos em 3 dias da Exposul​​

Mesmo com um aumento de apenas 11% no convênio para 2025 em relação ao ano passado, a Prefeitura de Rondonópolis conseguiu viabilizar, junto ao Sindicato Rural de Rondonópolis, três dias com entrada gratuita na 51ª Exposul, que ocorre de 4 a 9 de agosto, no parque de exposições. É a primeira vez que a exposição agropecuária vai contar com três noites com portões abertos à população em geral, incluindo a abertura do rodeio profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades da Exposul!

