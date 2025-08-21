Apoio da Prefeitura impulsiona faturamento de MEIs durante Festival de Pesca
O evento fortaleceu o lazer, o esporte e a economia local com incentivo da Prefeitura O 17º Festival de Pesca de Sorriso Zé Aragão,...
O evento fortaleceu o lazer, o esporte e a economia local com incentivo da Prefeitura Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre o impacto do Festival de Pesca na economia local! Leia Mais em Momento MT:
O evento fortaleceu o lazer, o esporte e a economia local com incentivo da Prefeitura
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre o impacto do Festival de Pesca na economia local!
Leia Mais em Momento MT: