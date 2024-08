Apoio Emergencial: Governo Federal Aumenta Auxílio para Gaúchos

O Poder Executivo publicou nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial da União (DOU) uma terceira medida provisória (MP 1.250/2024) destinada às famílias desalojadas ou desabrigadas nos municípios do Rio Grande do Sul com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo governo federal.

