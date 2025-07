Após 22h de julgamento, três réus são condenados por assassinato Após mais de 22 horas de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso condenou três réus pelo envolvimento no assassinato de... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h58 ) twitter

Após mais de 22 horas de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso condenou três réus pelo envolvimento no assassinato de Elvis Alves Rosa, ocorrido em abril de 2023. A sessão, presidida pelo juiz Rafael Depra Panichella, teve início às 8h da manhã de terça-feira (19) e foi concluída apenas na manhã desta quarta-feira (30).O promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino atuou na acusação e defendeu a tese de que o crime foi motivado por razão torpe e cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima. Além do homicídio qualificado, os réus também foram denunciados por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (pistola calibre 9 mm).Wesley Júnior da Silva foi condenado a 31 anos de reclusão; Gabriel dos Santos Marques, a 28 anos; e Talisson Venicius Dias de Oliveira, a 24 anos de reclusão.Segundo a denúncia do MPMT, os três réus planejaram e executaram o homicídio como forma de vingança, acreditando que a vítima teria furtado uma quantidade de entorpecentes.No dia do crime, os acusados tentaram invadir a casa da vítima, mas sem sucesso, perseguiram Elvis, o atropelaram enquanto ele trafegava de motocicleta com sua companheira e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, impedindo qualquer chance de defesa. Saiba mais sobre este caso impactante e suas repercussões no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Trânsito realiza mais de 90 mil metros de pintura de sinalização horizontal este ano

