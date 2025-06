Momento MT |Do R7

Após 7 anos na Band, Cátia Fonseca pede demissão: ‘Com carinho e verdade, encerro’ Cátia Fonseca, de 56 anos, deixou o time de apresentadores da Band. A apresentadora, responsável pelo comando do vespertino Melhor...

Cátia Fonseca, de 56 anos, deixou o time de apresentadores da Band. A apresentadora, responsável pelo comando do vespertino Melhor da Tarde, teve seu vínculo com a emissora encerrado nesta quarta-feira (11). A informação, foi divulgada no Instagram da apresentadora.

