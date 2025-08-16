Após agressão e perseguição, homem procura Polícia Civil e consegue ordem judicial para que ex-namorada não se aproxime A Polícia Civil conseguiu, nesta semana, uma medida cautelar contra uma mulher de 30 anos, acusada de dano, lesão corporal, perseguição...

A Polícia Civil conseguiu, nesta semana, uma medida cautelar contra uma mulher de 30 anos, acusada de dano, lesão corporal, perseguição e ameaças contra o ex-namorado, de 39 anos. A pedido da 1ª Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande, diante da ameaça à integridade física da vítima, a mulher foi proibida de manter contato com ele por qualquer meio.

Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: