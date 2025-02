Momento MT |Do R7

Após câncer, Vera Viel comemora nova fase com mudança no visual: ‘Nova fase’ Após tratar um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, Vera Viel resolveu mudar o visual para marcar uma nova fase em sua vida. A modelo...

Após tratar um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, Vera Viel resolveu mudar o visual para marcar uma nova fase em sua vida. A modelo deixou o cabelo mais curto e fez questão de mostrar detalhes de cada etapas do processo nas redes sociais. Após finalizar o corte, ele posou deslumbrante. No campo de comentários da publicação, vera recebeu elogios dos seguidores. “Isso ai! Novo ciclo, mudamos o look de adentro para fora, a Nova Vera!!! “, comentou uma seguidora. “Maravilhosa “, declarou outra. Confira:

Saiba mais sobre essa transformação e a nova fase de Vera Viel consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: