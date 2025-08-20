Após cobrar investimento em portos e hidrovias, CI aprova indicados à Antaq Os desafios do transporte aquaviário, da logística portuária à vida cotidiana das comunidades ribeirinhas, marcaram a sabatina dos... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os desafios do transporte aquaviário, da logística portuária à vida cotidiana das comunidades ribeirinhas, marcaram a sabatina dos indicados à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) na Comissão de Infraestrutura (CI) nesta quarta-feira (20). Senadores cobraram eficiência e compromisso com investimentos no setor, apontado como estratégico para o desenvolvimento do país. — O Brasil gasta muito e gasta mal. Os nossos portos estão ficando paralisados. A responsabilidade de vocês é enorme, e eu espero que tenham muito sucesso nas agências, confio em vocês — afirmou a senadora Margareth Buzetti (sem partido-MT). O senador Eduardo Braga (MDB-AM) ressaltou que, na Amazônia, o transporte aquaviário é essencial. — Na nossa região, o que nos resta são as hidrovias, por meio dos portos. Lamentavelmente, a realidade é triste, e temos várias pendências com a Antaq — citou. Após os debates, os senadores aprovaram por unanimidade os nomes de Frederico Carvalho Dias, indicado a diretor-geral (MSF 43/2025), e de Renata Sousa Cordeiro, para a Ouvidoria (MSF 36/2025). Para mais detalhes sobre essa importante discussão e as implicações para o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF, PC e PM recuperam em Foz do Iguaçu veículo furtado

FICCO/BA e PCMG capturam integrantes de facção criminosa de MG no interior da Bahia

Sorrisenses compartilham práticas de cuidado em Saúde Mental em Congresso Internacional