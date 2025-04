Após debates na CCJ, Marcelo Castro pode fazer alterações no novo Código Eleitoral Com a conclusão das três audiências públicas sobre o projeto do novo Código Eleitoral (PLP 112/2021), o relator da matéria na Comissão...

Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share