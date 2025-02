Momento MT |Do R7

Após duas semanas, Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas pela segunda vez Policiais militares prenderam uma mulher, de 30 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite de sábado (25.1), no distrito de União...

Policiais militares prenderam uma mulher, de 30 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite de sábado (25.1), no distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo. Ela havia sido presa há duas semanas, mas foi solta e estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Com a suspeita, foram encontrados uma porção média análoga a maconha, uma porção grande e uma pequena de cocaína e R$ 62.

