Após elato de barriga inchada, Lexa revela resultados da fisioterapia: 'Fortalecido' Lexa, de 30 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (18), como está sendo os seus cuidados com o corpo e a saúde... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 )

Momento MT

Lexa, de 30 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (18), como está sendo os seus cuidados com o corpo e a saúde pós-parto. “Hoje estou com 4 meses e meio pós-parto. Comecei meu dia fazendo fisioterapia pélvica. Meu abdômen está fortalecido e já dá pra ver algumas marcações aparecendo novamente”, explicou.

