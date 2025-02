Após férias na neve, Deborah Secco renova o bronzeado no Brasil: ‘Sabadou com treino’ A atriz Deborah Secco mal voltou da viagem de férias em Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos, e já retomou sua rotina com o bronzeado... Momento MT|Do R7 19/01/2025 - 13h26 (Atualizado em 19/01/2025 - 13h26 ) twitter

A atriz Deborah Secco mal voltou da viagem de férias em Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos, e já retomou sua rotina com o bronzeado. A atriz, de 45 anos, que curtiu dias de descanso na neve com a filha, Maria Flor, compartilhou vídeo em seus stories do Instagram já no Rio de Janeiro, de biquíni tomando sol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

