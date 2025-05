Momento MT |Do R7

Após festão de casamento luxuoso, Isis Valverde curte praia no Rio: ‘Ma skin’ Depois de aproveitar o festão de casamento, Isis Valverde, de 37 anos, aproveitou para relaxar na praia. A atriz se casou com o empreendedor...

Depois de aproveitar o festão de casamento, Isis Valverde, de 37 anos, aproveitou para relaxar na praia. A atriz se casou com o empreendedor Marcus Buaiz, de 45 anos, no último sábado (3), em evento luxuoso no interior de São Paulo. Atriz aproveitou a manhã ensolarada desta quinta-feira (8), para curtir um dia de praia e exibir o corpão em uma paisagem de tirar o fôlego.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: