Após Itália, Faro e Vera Viel curtem ilha francesa com as filhas: ‘Love my family!!!!’

Após Itália, Rodrigo Faro e Vera Viel ostentaram corpos sarados em uma ilha francesa, neste sábado (5). O casal de apresentadores está com as três filhas na ilha de Córsega, no Mediterrâneo. Eles, que estão curtindo uma super viagem em família, postou cliques e vídeos de encher os olhos na região paradisíaca, com mar cristalino e passeio de barco.

