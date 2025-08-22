Após pedido do MP, acusado de matar bancária volta à prisão O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá), obteve... Momento MT|Do R7 22/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h38 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá), obteve na Justiça a prisão preventiva de Antenor Alberto de Matos Salomão, acusado de feminicídio contra Leidiane Souza Lima, ocorrido em 27 janeiro de 2023, quando a vítima saía para o trabalho.Antenor Alberto de Matos Salomão foi preso em 6 de fevereiro de 2023, durante o cumprimento de mandado de prisão pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas foi solto, logo em seguida, por decisão proferida pela 2ª instância, e passou a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoramento eletrônico. Segundo o Ministério Público, da análise da ação penal, extrai-se, com facilidade, que o acusado abusa do sistema judicial ao se valer de prerrogativa de testemunha de defesa e de pedidos protelatórios sem qualquer comprometimento com a verdade ou com a boa-fé, utilizando- se de pretextos jurídicos e da estrutura do Poder Judiciário como escudo para adiar indefinidamente o término da instrução criminal, de modo que a prisão é fundamental para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei e preservar a regularidade da instrução criminal. Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto garante a vigilantes acesso a equipamentos destinados a segurança pessoal

