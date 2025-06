Após recomendação do MPMT, Governo assina contrato com Hospital Geral Após cerca de um ano da recomendação expedida pela 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – Tutela Coletiva da Saúde, o Governo... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h57 ) twitter

Após cerca de um ano da recomendação expedida pela 7ª Promotoria de Justiça Cível da Capital – Tutela Coletiva da Saúde, o Governo de Mato Grosso formalizou nesta quinta-feira (5) a estadualização do contrato com o Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá. A assinatura do novo contrato ocorreu durante solenidade realizada no Palácio Paiaguás. O promotor de Justiça Milton Mattos da Silveira Neto esteve presente e acompanhou o processo de transferência da gestão. “Esses contratos, que anteriormente eram firmados com o município, não contavam com contrapartida financeira de Cuiabá. O recurso vinha exclusivamente do Governo Federal e era repassado ao Hospital Geral, muitas vezes com atraso. Isso gerava um grande desgaste e sérios problemas, como atrasos nos pagamentos, dificuldades de fluxo de caixa e, além disso, os valores repassados, baseados unicamente na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), estavam bastante defasados”, argumentou o promotor de Justiça. Para mais detalhes sobre essa importante mudança na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Consultas Públicas para conversão de 15 novas escolas estaduais para modelo cívico-militar ocorrerão em junho

