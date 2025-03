Após reforma, Farmácia Cidadã do Jardim Primavera retoma atendimento Tudo pronto para reabrir a Farmácia Cidadã do Jardim Primavera. A reinauguração do espaço está programada. Após ter passado por um...

Tudo pronto para reabrir a Farmácia Cidadã do Jardim Primavera. A reinauguração do espaço está programada. Após ter passado por um processo de revitalização que incluiu a substituição do piso, forro, portas, janelas, realocação de um banheiro, garantindo assim um banheiro a mais na unidade, troca do telhado, caixa d’água, rufos e calhas, a Farmácia do Primavera está novinha. E para deixar tudo ok, toda a parte elétrica foi devidamente revisada, com troca geral de lâmpadas, luminárias, disjuntores, tomadas e quadro de distribuição. Para isso, foram investidos 78 mil em recursos próprios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a reinauguração e os serviços oferecidos!

Leia Mais em Momento MT: