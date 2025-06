Após seminário em Cuiabá, comitiva da Cultura volta a Rondonópolis com bagagem cheia de conhecimentos Aprimorar cada vez mais os serviços apresentados à população é uma busca constante da Prefeitura de Rondonópolis que, desta vez, proporcionou... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h37 ) twitter

Aprimorar cada vez mais os serviços apresentados à população é uma busca constante da Prefeitura de Rondonópolis que, desta vez, proporcionou à equipe de gestores da Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude a participação no Encontro de Gestores de Cultura e Esportes de Mato Grosso, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer (Secel). Assim, nesta semana, a secretária adjunta de Cultura e Juventude, Eryka Hill, e os assessores da Pasta Nair Rodrigues, Kellen Divina dos Santos, Camila Zenzele e Lucas Augusto Soares Pereira estiveram em Cuiabá, entre os dias 23 e 25 de junho, assistindo ao evento, que aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil conclui mais um inquérito e indicia médico político por crimes sexuais

